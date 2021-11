灣區發生連串精品店打劫事件 有民眾歸咎疫情

【KTSF 萬若全報導】

灣區一連串的針對購物中心精品店的打劫事件,大家不禁要問,我們社會到底怎麼了。

感恩節聖誕節即將到來,原本應該充滿聖誕氣氛的舊金山聯合廣場,精品店櫥窗看不見聖誕裝飾,也看不見珠寶首飾或是名牌包包,而是被厚厚的木板取代。

舊金山市民張雲說:「今天我在街上看到,很多櫥窗都用木板把它釘起來了,這樣子的話本來是一個櫥窗展示美麗的地方,現在把一個木板釘起來了,封閉起來,也不美麗也不美觀了,所以感覺生活在舊金山,我們會很擔心。」

上個星期發生在舊金山聯合廣場LV精品店被洗劫一空,本台的觀眾提供我們當時拍到的畫面,記者週一在中半島一間購物中心,把最近發生在灣區的一連串購物中心及珠寶店遭洗劫的影片路人看,大家都搖頭嘆氣,到底我們的社會發生了甚麼事,曾幾何時灣區的城市也成了漫畫「蝙蝠俠」的Gotham City。

San Jose居民說:「我認為我們的社會被疫情給毀了,我認為在這個時候大家應該互相扶持,當有困難時互相幫助,而不是藉這個機會趁火打劫,特別是佳節即將來臨。」

有San Mateo居民說:「背後的原因就是因為疫情,很難找到工作。」

也有人認為在疫情期間,政府給了太多救濟金,導致有些人遊手好閒,不願再出去工作。

San Mateo居民說:「之前他們在拿政府的錢,現在他們已經習慣,他們不願意去找工作,我覺得不應該。」

在這些犯案的歹徒中,有不少是年輕人甚至未成年者,一名媽媽說:「我們應該做孩子的榜樣,對他們有很深的影響,我們做甚麼對他們影響很大,我有兩個小孩12跟13歲,我們應該盡全力教他們什麼是對的,不應該有這種行為。」

在聯合廣場的精品店門口,保安明顯增加,而這類事件也透過社交媒體傳到海外,很多在亞洲的親人也擔心灣區的治安。

受訪者說:「我國內的朋友都有發信息給我,告訴我說舊金山領事館,已經對華人發出信息,希望在舊金山的華人,都要注意自己的安全。」

這個星期就是感恩節加上黑色星期五,很多商家都是趁這個時候好好大賺一筆,不過面對這一連串的打劫事件,有商家私下表示,不排除提早打烊。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。