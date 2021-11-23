灣區發生連串精品店打劫事件 有民眾歸咎疫情

【KTSF 萬若全報導】

灣區一連串的針對購物中心精品店的打劫事件，大家不禁要問，我們社會到底怎麼了。

感恩節聖誕節即將到來，原本應該充滿聖誕氣氛的舊金山聯合廣場，精品店櫥窗看不見聖誕裝飾，也看不見珠寶首飾或是名牌包包，而是被厚厚的木板取代。

舊金山市民張雲說：「今天我在街上看到，很多櫥窗都用木板把它釘起來了，這樣子的話本來是一個櫥窗展示美麗的地方，現在把一個木板釘起來了，封閉起來，也不美麗也不美觀了，所以感覺生活在舊金山，我們會很擔心。」

上個星期發生在舊金山聯合廣場LV精品店被洗劫一空，本台的觀眾提供我們當時拍到的畫面，記者週一在中半島一間購物中心，把最近發生在灣區的一連串購物中心及珠寶店遭洗劫的影片路人看，大家都搖頭嘆氣，到底我們的社會發生了甚麼事，曾幾何時灣區的城市也成了漫畫「蝙蝠俠」的Gotham City。

San Jose居民說：「我認為我們的社會被疫情給毀了，我認為在這個時候大家應該互相扶持，當有困難時互相幫助，而不是藉這個機會趁火打劫，特別是佳節即將來臨。」

有San Mateo居民說：「背後的原因就是因為疫情，很難找到工作。」

也有人認為在疫情期間，政府給了太多救濟金，導致有些人遊手好閒，不願再出去工作。

San Mateo居民說：「之前他們在拿政府的錢，現在他們已經習慣，他們不願意去找工作，我覺得不應該。」

在這些犯案的歹徒中，有不少是年輕人甚至未成年者，一名媽媽說：「我們應該做孩子的榜樣，對他們有很深的影響，我們做甚麼對他們影響很大，我有兩個小孩12跟13歲，我們應該盡全力教他們什麼是對的，不應該有這種行為。」

在聯合廣場的精品店門口，保安明顯增加，而這類事件也透過社交媒體傳到海外，很多在亞洲的親人也擔心灣區的治安。

受訪者說：「我國內的朋友都有發信息給我，告訴我說舊金山領事館，已經對華人發出信息，希望在舊金山的華人，都要注意自己的安全。」

這個星期就是感恩節加上黑色星期五，很多商家都是趁這個時候好好大賺一筆，不過面對這一連串的打劫事件，有商家私下表示，不排除提早打烊。

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