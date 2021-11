UCSF與另外兩間大學發起亞裔女性肺癌研究（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

大家都知道吸煙可導致肺癌,但有研究發現近年肺癌病人之中,不吸煙人士的比例有上升的趨勢。舊金山(三藩市)加大(UCSF)的研究指出,亞裔女性肺癌病人之中,接近六成的人從不吸煙。為了尋找原因以及提早預防,UCSF與另外兩間大學合作展開一項研究,但需要灣區的亞裔婦女參與。

本台日前報導過,南灣Sunnyvale居民呂季珍的母親、母親的好友,以及她高中時代認識的一個好朋友都死於肺癌,三個人都是從不吸煙的亞裔婦女。

加州大學舊金山分校與UC Davis和史丹福大學合作推行Female Asian Never Smoker,簡稱FANS的研究。

FANS研究協調員劉淑儀(Kathie Lau)說:「其實在亞洲其他國家也有相關的研究,他們研究二手煙、空氣污染原因,以及煮食油煙,其他的原因會導致肺癌,但在美國從來都沒有一個研究檢查這些因素。這個研究是首個為亞裔女性而做的。」

研究的對象是居住在灣區,21歲到90歲從不吸煙的亞裔婦女。

UCSF推行FANS研究計劃之前,做了一項數據調查,發現不吸煙的亞裔婦女,罹患肺癌的個案數字多過其他族裔的婦女。

亞裔婦女肺癌病人之中,57%的人從不吸煙,而在美國,只有16%女性肺癌病人從不吸煙。

UCSF流行病學和生物統計學系教授鄭嘉怡(Iona Cheng)說:「我們有了數據資料顯示,個案數字在亞裔婦女非吸煙者中更高,所以我們現在推行FANS研究計劃,發問問題包括多種可能性,可能導致(亞裔婦女)有更高風險的因素。」

劉淑儀說:「問卷的問題主要圍繞生活習慣、煮食習慣和二手煙經歷,或者她們的病史,這些所有問題都是自願性的。」

參與者除了填寫一份問卷之外,還需要提供唾液樣本,UCSF會寄出收集唾液的套件,參與者可以在家裡填寫問卷,以及準備唾液樣本,需時大約半小時到45分鐘,完成問卷以及提交唾液樣本的人士,可以獲得兩張25元的禮物卡.

如果參與者是肺癌病人,需要多填寫一份授權書,授權研究人員向病人的醫生或醫院索取癌細胞組織,讓研究人員可以比較癌症的共同以及不同的地方,參與者可得到另一張25元禮物卡。

FANS研究目前仍在招募參與者,特別是肺癌病人,以及40歲或以上亞裔婦女。

呂季珍也參加了FANS研究計劃。

呂季珍說:「UCSF有這個研究我覺得很難得,因為我們在美國社會,我們華裔算是少數,而華裔女性不抽煙而得肺癌之中的比例原來這麼高。」

呂季珍認為美國社會對於不吸煙人士,患肺癌的警覺性很低,呂季珍的生父、母親和外公都死於肺癌。

母親雖然注重健康,也從不吸煙,可是早年長期暴露在二手煙的環境中,呂季珍來美後沒有再吸二手煙,可是她很擔心自己有肺癌的基因。

母親過世後這一年來,呂季珍分別與家庭醫生和一名專科醫生談過,要求醫生寫紙給她接受低劑量CT電腦掃苗檢測,可是答案都是一樣,就是她未到50歲,沒有大量抽煙的紀錄。

目前美國的健康指引是,50歲到80歲人士,每天抽一到兩包煙,有十多年時間的人士,醫生才會建議做肺癌篩檢。

UCSF 流行病學和生物統計學系教授鄭嘉怡(Iona Cheng)說:「我們真的需要獲得資料,制定篩檢指引,為從不吸煙的美國亞裔婦女。唯有這樣我們才可以在癌症早期預防,還未惡化的時候,可是我們目前仍未掌握這方面的資料。」

有意參與FANS研究計劃的婦女,可上網FANSstudy.ucsf.edu查詢,或電郵往:FANSStudy@ucsf.edu,或致電:833-326-7883 (toll-free)。

