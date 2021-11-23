UCSF與另外兩間大學發起亞裔女性肺癌研究（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

大家都知道吸煙可導致肺癌，但有研究發現近年肺癌病人之中，不吸煙人士的比例有上升的趨勢。舊金山（三藩市）加大（UCSF）的研究指出，亞裔女性肺癌病人之中，接近六成的人從不吸煙。為了尋找原因以及提早預防，UCSF與另外兩間大學合作展開一項研究，但需要灣區的亞裔婦女參與。

本台日前報導過，南灣Sunnyvale居民呂季珍的母親、母親的好友，以及她高中時代認識的一個好朋友都死於肺癌，三個人都是從不吸煙的亞裔婦女。

加州大學舊金山分校與UC Davis和史丹福大學合作推行Female Asian Never Smoker，簡稱FANS的研究。

FANS研究協調員劉淑儀（Kathie Lau）說：「其實在亞洲其他國家也有相關的研究，他們研究二手煙、空氣污染原因，以及煮食油煙，其他的原因會導致肺癌，但在美國從來都沒有一個研究檢查這些因素。這個研究是首個為亞裔女性而做的。」

研究的對象是居住在灣區，21歲到90歲從不吸煙的亞裔婦女。

UCSF推行FANS研究計劃之前，做了一項數據調查，發現不吸煙的亞裔婦女，罹患肺癌的個案數字多過其他族裔的婦女。

亞裔婦女肺癌病人之中，57%的人從不吸煙，而在美國，只有16%女性肺癌病人從不吸煙。

UCSF流行病學和生物統計學系教授鄭嘉怡（Iona Cheng）說：「我們有了數據資料顯示，個案數字在亞裔婦女非吸煙者中更高，所以我們現在推行FANS研究計劃，發問問題包括多種可能性，可能導致（亞裔婦女）有更高風險的因素。」

劉淑儀說：「問卷的問題主要圍繞生活習慣、煮食習慣和二手煙經歷，或者她們的病史，這些所有問題都是自願性的。」

參與者除了填寫一份問卷之外，還需要提供唾液樣本，UCSF會寄出收集唾液的套件，參與者可以在家裡填寫問卷，以及準備唾液樣本，需時大約半小時到45分鐘，完成問卷以及提交唾液樣本的人士，可以獲得兩張25元的禮物卡．

如果參與者是肺癌病人，需要多填寫一份授權書，授權研究人員向病人的醫生或醫院索取癌細胞組織，讓研究人員可以比較癌症的共同以及不同的地方，參與者可得到另一張25元禮物卡。

FANS研究目前仍在招募參與者，特別是肺癌病人，以及40歲或以上亞裔婦女。

呂季珍也參加了FANS研究計劃。

呂季珍說：「UCSF有這個研究我覺得很難得，因為我們在美國社會，我們華裔算是少數，而華裔女性不抽煙而得肺癌之中的比例原來這麼高。」

呂季珍認為美國社會對於不吸煙人士，患肺癌的警覺性很低，呂季珍的生父、母親和外公都死於肺癌。

母親雖然注重健康，也從不吸煙，可是早年長期暴露在二手煙的環境中，呂季珍來美後沒有再吸二手煙，可是她很擔心自己有肺癌的基因。

母親過世後這一年來，呂季珍分別與家庭醫生和一名專科醫生談過，要求醫生寫紙給她接受低劑量CT電腦掃苗檢測，可是答案都是一樣，就是她未到50歲，沒有大量抽煙的紀錄。

目前美國的健康指引是，50歲到80歲人士，每天抽一到兩包煙，有十多年時間的人士，醫生才會建議做肺癌篩檢。

UCSF 流行病學和生物統計學系教授鄭嘉怡（Iona Cheng）說：「我們真的需要獲得資料，制定篩檢指引，為從不吸煙的美國亞裔婦女。唯有這樣我們才可以在癌症早期預防，還未惡化的時候，可是我們目前仍未掌握這方面的資料。」

有意參與FANS研究計劃的婦女，可上網FANSstudy.ucsf.edu查詢，或電郵往：FANSStudy@ucsf.edu，或致電：833-326-7883 (toll-free)。

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