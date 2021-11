影評：網球Williams 姐妹成功背後的父親《王者理查》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

體壇著名網球手,Venus 和Serena Williams 姐妹,成功的背後,父親是一個關鍵人物。

在洛杉磯一帶的Compton 市,一個非洲裔父親 Richard。五個女兒當中,要把其中兩個,Venus 和Serena,在一般是富裕白人玩的網球運動中 ,培養成冠軍。他和妻子用自己的教球方式教女兒,風雨不改。而孩子在打到有一定水準的時候,也正因為這不是一個富裕家庭,Richard 為孩子找著名,但是也肯不收錢的教練。而教練只肯免費教一個,就先選了Venus。但是妹妹Serena 也沒有放棄,繼續跟母親練球。Venus 開始打出成績,全家搬到佛州。但是父親始終不要女兒打青少年賽,要她們先搞好學業,也要她們享受童年。而也向孩子灌輸謙虛的信念,直到Venus 開始打第一場專業賽,電影也就告一段落。

其實Richard 對孩子的要求,和許多華裔家長一樣。在打球取樂和提升水平的同時,也不能荒廢學業。了解到孩子即使打專業,也不能打一輩子,而需要有長遠的打算。

父親雖然對自己和女兒的目標執著,但也掩蓋了本身的自我懷疑。詮釋這個帶些許複雜的人物,正是好萊塢影星Will Smith。這角色和他近幾年的英雄人物角色相比,大有突破。而演出兩姐妹的Saniyya Sidney 和Demi Singleton,也叫觀眾感受他們成長階段面對的身心挑戰。而非常搶戲的也有飾演母親的Aunjanue Ellis,在堅守尊嚴的同時,也是這家庭的偉大支柱,將這體壇焦點中的家庭,誠實的刻畫。

《王者理查 King Richard》有體育電影的精彩和家庭劇情片的精神 。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影目前在灣區各地戲院上映,也在串流平台HBO Max 同步推出。

電影網頁:https://www.kingrichardfilm.com/

Rating: 4 out of 5 stars

