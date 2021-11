【KTSF】

內衣品牌Victoria’s Secret由於其假日商品有一半滯留在物流途中,這個假期將無法滿足消費者的需求。

這家內衣品牌為今年第4季度銷售期訂購了2億件商品,其中約一半被供應鏈問題拖累,現在還積壓在美國的港口。

公司的執行長說,有100艘載貨船已經停泊在港口,就是貨物無法上岸,他們將使用空運方式,將產品運到連鎖店,這個過程大約需要9天。

