疫情加通脹令小商業經營更困難（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

在目前疫情期間又有通脹壓力,對小商業來說可以說經營越來越困難。

在維珍尼亞州Alexandria市這間書店,供應鏈問題已經令書店老闆頭痛了幾個月,正如其他小商業東主一樣,大家要面對疫情期間的經濟困境,今年聖誕節日的銷售前景又適逢通脹、人手短缺,以及貨物上架較慢等問題,加上面對大型零售商Amazon、Walmart和Target的競爭,小商業真是生意越來越難做。

Old Town Books店主Ally Kirkpatrick, Owner說:「我不能與Amazon或其他大型供應商競爭,我不可以訂購兩萬本書籍,不能商議更低價錢。」

特別是大零售商加強網上服務,它們疫情期間的利潤更打破紀錄,由於大零售商財力雄厚,可以解決許多問題。

另一間售賣嬰兒用品的小商店也面對同樣困難,因為疫情,店東曾經一度關門,她賣一些手製的兒童用品、玩具和書籍等,也面對供應短缺問題,幸好她有女兒的幫手。

Yinibini Baby店主Soyini George說:「由4月至今,我盡量入貨,確保節日假期有充足存貨。」

這些小商業唯有增加庫存數量,但人手短缺仍然是大問題。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。