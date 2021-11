【KTSF 歐志洲報導】

下個星期就是感恩節,這一向是民眾的出遊旺季,許多人在本週末開始搭飛機,舊金山國際機場的人流也開始增加。

這是舊金山國際機場第一航廈週五上午排隊人潮的畫面,機場方面估計,週五會有5萬旅客乘搭飛機,運輸安全管理局(TSA)表示,會確保有足夠的職員值勤。

一個購票網站也認為,週六開始到感恩節之間的乘客量,比去年同時期增加78%。

舊金山國際機場公共資訊總監Doug Yakel說:「2019年的今天,這機場有超過88,000旅客,我們還沒有恢復到這個水平,但是有很好的進展,我們也為今天機場的情況感到鼓舞。」

機場方面也提醒民眾,因為旅客量增加,民眾應該提早到機場,而機場裡面和飛機上都還需要戴口罩。

