【KTSF】

舊金山又再傳出有亞裔年長人士被人刻意推倒受傷的事件,事件在週三傍晚的內日落區發生。

事件發生在Irving街和九街交界處一帶,靠近金門公園的地方。

警方表示,大約傍晚7點的時候,37歲的Aaron Rosberg,無辜的將一名站在他身旁的81歲亞裔男子推倒在地,導致這名老翁頭部受傷,送院醫治,幸好沒有生命危險。

在場的目擊者將肇事人扣留,直到警察抵達現場,警方以涉嫌襲擊和虐老的控罪將他逮捕。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。