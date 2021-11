【KTSF】

舊金山(三藩市)週五早上發生一宗警員開槍案。

警方在週五早上8點幾接到舉報指,在Folsom夾5街一間酒店有一名持刀男子,警員到場時跟該名男子見面,期間至少一名警員向他開槍,該名男子送院搶救後不治。

警方暫時未透露該名警員為何開槍等的詳情,案件現時仍在調查當中。

警方又說會在未來十日內舉行社區論壇談及本案,報導指今次是本年第二宗警員開槍的事件。

