舊金山日落區銀行被搶 Lower Haight發生多宗入屋盜竊案

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）日落區發生銀行搶劫案，另外Lower Haight地區深夜時分接連發生幾宗入屋盜竊案，案發時屋裡面都有人。

警方資料顯示，星期三深夜至星期四凌晨時分，Buchanan街100號地段連續發生三宗入屋盜竊案，案發時屋裡面都有人，分別是三名20多歲至30多歲的男事主，其中一名男事主是亞裔。

另外在同一時段，距離三宗盜竊案現場約一個街口的Waller街100號路段，也有賊人入屋盜竊。

四宗盜竊案之中，賊人都偷走手提電腦，又從亞裔事主的家裡偷走一部遊戲機。

由於是深夜時分，幾宗案件的事主都不知道賊人何時入屋，也沒有看到賊人的模樣。

另外週四下午將近2時，日落區Taraval街夾20 Ave發生搶劫案，有商戶對本台表示，是一宗銀行搶劫案。

警方資料指出，一名30歲到40歲的非洲裔男人，用槍恐嚇一名亞裔女職員要她交出現金，職員服從，匪徒仍然在逃。

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