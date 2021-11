舊金山日落區銀行被搶 Lower Haight發生多宗入屋盜竊案

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)日落區發生銀行搶劫案,另外Lower Haight地區深夜時分接連發生幾宗入屋盜竊案,案發時屋裡面都有人。

警方資料顯示,星期三深夜至星期四凌晨時分,Buchanan街100號地段連續發生三宗入屋盜竊案,案發時屋裡面都有人,分別是三名20多歲至30多歲的男事主,其中一名男事主是亞裔。

另外在同一時段,距離三宗盜竊案現場約一個街口的Waller街100號路段,也有賊人入屋盜竊。

四宗盜竊案之中,賊人都偷走手提電腦,又從亞裔事主的家裡偷走一部遊戲機。

由於是深夜時分,幾宗案件的事主都不知道賊人何時入屋,也沒有看到賊人的模樣。

另外週四下午將近2時,日落區Taraval街夾20 Ave發生搶劫案,有商戶對本台表示,是一宗銀行搶劫案。

警方資料指出,一名30歲到40歲的非洲裔男人,用槍恐嚇一名亞裔女職員要她交出現金,職員服從,匪徒仍然在逃。

