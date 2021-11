【KTSF】

加州乾旱情況嚴重,南灣聖荷西可能實施更嚴格的制水措施。

新制水措施下,聖荷西市的食水用戶,必須減少15%的用水量至2019年的水平,用水過量的話,每單位即是大約每748加崙用水,就徵收額外7.13元。

今次是自2016年以來,聖荷西自來水公司再次實施制水措施,該公司說下星期將會發信通知所有用戶有關方案,暫時未有明確日期幾時實施新措施,又指如果現在再不節約用水,可能情況會更差。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。