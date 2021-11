【KTSF】

在聯邦食品及藥物管理局(FDA)尚未批准使用情況下,白宮宣佈已購買了Pfizer抗新型肺炎病毒藥丸。

拜登總統宣佈聯邦政府已購賣1千萬顆Pfizer抗新型肺炎病毒藥丸,雖然FDA尚未正式批准使用,但來自Pfizer的早期數據顯示,在患者出現症狀的三日內服用,藥丸可以將患者的住院率和死亡人數減少89%。這個數據幫助說服了政府原本打算訂500萬顆藥丸的訂單增加一倍。

拜登總統指,藥丸可能會在今年年底開始可以交付,而且任何有需要的人都可以免費獲得。

