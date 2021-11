法院裁定舊金山教委會將Lowell高中入學改為抽籤制決議無效（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山Lowell高中招生制度的訴訟週四有結果,舊金山高等法院裁定,舊金山聯合校區教委會將該校入學改為抽籤制的決議無效,家長和校區對此有甚麼回應呢?

舊金山高等法院週四裁定,舊金山聯合校區教育委員會在今年2月9日,投票表決通過Lowell高中改變為抽籤制招生的決議沒有法律效力,原因是校區教委會違反了加州布朗法The Brown Act,沒有公布包含最基本足夠描述的議案內容。

一直關注案件的公校家長認為,裁決對華裔社區是好消息

舊金山公校家長林文傑說:「教委會是以五票對兩票,廢除了以成績優先派位的Lowell高中,這個教委會只用了五天時間,同時一個會議就改變了。」

舊金山聯合校區教育委員會今年2月表決通過永久廢除Lowell高中一項以來成績優先的招生制,改為以抽籤制取代,引發高度爭議。

包括Lowell高中校友會、Lowell之友基金會,以及亞裔法律基金會三個機構,今年10月底共同向舊金山高等法院提出訴訟,將校區教委會以及校區總監Vincent Matthews告上法庭,要求法院下令推翻這一決議,法庭週三開庭後,在週四做出裁定。

訴訟原告之一,Lowell高中校友會週四發聲明,對裁決表示滿意,法庭認定教委會以有瑕疵的程序,來改變Lowell高中招生制度,聲明表示法庭的裁決是基於校區教委會在決議前未能妥善通知,剝奪了公眾對有關決議知情,並發表意見的法定權利。

本台也就法庭裁決聯繫舊金山聯合校區,媒體負責人表示目前暫無決定,校區教育委員會將在30天內開會討論法院的這項裁決,屆時才會知道裁決有甚麼影響,以及接下來要怎麼做。

值得注意的是,法庭的裁決在於決議過程適法性問題,而不是不能改變招生制度,因此未來教委會仍可以在遵循加州布朗法的前提下,重新再討論。

林文傑說:「所以我們還要在接下來,30天之內看教委會會不會再推出說,我們要改成抽籤了,這個是我們不知的。」

Lowell高中校友會表示,舊金山的學生和家長應該有透明、全面和公平的公眾會議,未來將繼續倡議讓該校維持是全美頂尖的公立學校之一。

