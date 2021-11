反警暴示威槍擊案被告脫罪 當局呼籲公眾勿訴諸暴力

【KTSF 張麗月報導】

陪審團裁定被告Kyle Rittenhouse五項聯邦控罪全部不成立之後,縣地檢官促請公眾反應不要太過激烈,要和平進行。

Kenosha縣地檢官Michael Graveley發表聲明說,尊重陪審員的判決,在現時這個環境,關於自衛權利的問題肯定惹來極大爭議,他促請公眾和平接受裁決結果,不要訴諸暴力。

本案其中一名死者,26歲的Anthony Huber,其父母聞判後在法庭外表示,判決發出一個不可接受的訊息,就是持槍的平民,可以去任何一個城鎮煽動暴力,然後用他們製造出來的危險為由,在街上向其他人開槍。

在法庭外面有大批群眾示威,反對示威的組織對裁決歡呼雀躍,但有些示威者,包括遭白人警察槍擊的黑人青年Jacob Blake的家人就認為裁決不公平,他們揚言會繼續作戰。

總統拜登就表示,今次判決可能令許多人感到憤怒,包括他自己在內,但必須承認的是,陪審員講出心底話,因此他支持判決結果,司法系統行之有效。

拜登也呼籲公眾和平表達意見,以及要守法,聯邦將會提供支援,確保公眾安全。

