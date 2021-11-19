反警暴示威槍擊案被告脫罪 當局呼籲公眾勿訴諸暴力

November 19, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注
Kyle Rittenhouse (Atlanta Journal-Constitution / YouTube)

【KTSF 張麗月報導】

陪審團裁定被告Kyle Rittenhouse五項聯邦控罪全部不成立之後，縣地檢官促請公眾反應不要太過激烈，要和平進行。

Kenosha縣地檢官Michael Graveley發表聲明說，尊重陪審員的判決，在現時這個環境，關於自衛權利的問題肯定惹來極大爭議，他促請公眾和平接受裁決結果，不要訴諸暴力。

本案其中一名死者，26歲的Anthony Huber，其父母聞判後在法庭外表示，判決發出一個不可接受的訊息，就是持槍的平民，可以去任何一個城鎮煽動暴力，然後用他們製造出來的危險為由，在街上向其他人開槍。

在法庭外面有大批群眾示威，反對示威的組織對裁決歡呼雀躍，但有些示威者，包括遭白人警察槍擊的黑人青年Jacob Blake的家人就認為裁決不公平，他們揚言會繼續作戰。

總統拜登就表示，今次判決可能令許多人感到憤怒，包括他自己在內，但必須承認的是，陪審員講出心底話，因此他支持判決結果，司法系統行之有效。

拜登也呼籲公眾和平表達意見，以及要守法，聯邦將會提供支援，確保公眾安全。

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