去年夏天在威斯康辛州Kenosha市一場反警暴示威中,被控槍殺兩人的一名白人青年Kyle Rittenhouse,被控5項聯邦重罪,陪審團週五裁定被告所有罪名全部不成立。

18歲的Rittenhouse被控多項重罪,包括一級意圖謀殺、企圖謀殺和魯莽威脅他人安全等罪,如果被判處罪名成立,最高可被判終身監禁。

他在審訊中曾出庭自辯,激動地聲稱自己開槍是為了自衛,他在示威中還槍傷另外一人。

陪審團退庭商議3天半後,週五宣布被告所有罪名不成立。

