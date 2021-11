【KTSF 郭柟報導】

Kaiser醫院,灣區多個城市有超過4萬幾名員工週四發起罷工,聲援Kaiser醫院工程師的罷工行動,為工程師爭取更高工資。

Kaiser醫院的工程師自從9月17日合約到期後,一直罷工近兩個月,他們抗議院方的薪資低過很多灣區其他的醫療機構。

Kaiser醫院發聲明指,他們有信心跟有關工會達成共識。

週四在聖荷西的Kaiser醫院,有醫護人員、護士等員工聲援工程師的罷工行動,有示威者說,Kaiser醫院去年疫情期間賺取近60幾億元利潤,卻不能為工程師提供合理薪資,又指如果現在不支持工程師,將來就會輪到其他工種的員工。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。