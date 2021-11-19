華裔男童Jasper Wu喪禮舉行 警方未有破案線索

【KTSF 古琳嘉報導】

本月6日在880公路奧克蘭（屋崙）市中心路段被流彈打死的兩歲華裔男童Jasper Wu，家人週五為他舉行喪禮。

這是Jasper成長的點點滴滴，這支約11分鐘的影片在喪禮上播放，紀錄著這來不及長大，卻被不知從而何來的流彈葬送生命的小寶寶，來到人間短短23個月的時光。

Jasper天真的模樣，讓人看了不禁鼻酸，Jasper的父母和親友週五在位於東灣奧克蘭的Mountain View墓園送別他最後一程，也有一些陌生人前來表達支持，儀式最後還在禮堂外燒了許多紙錢和玩具給Jasper。

由於媒體不能入內，家屬的朋友提供本台喪禮的照片，以及在喪禮中播放的影片。

家屬的朋友Susan說：「他們現在都很難過，然後小孩的媽媽特別傷心，因為這個小孩從出生到現在，都是媽媽全職在帶他，他們是24小時都在一起，從來沒有分開過，所以現在他們就是還是很堅強的，在幫Jasper準備後事。」

奧克蘭市警局局長，以及Fremont市警局局長都親自出席喪禮致哀，Fremont副市長邵陽代表市長高敘加，以及全體市府來向家屬表示慰問。

Fremont副市長邵陽說：「我們應該覺醒起來，我們受夠了，我們必須要向這些城市的領袖，和州的領袖，以及立法者，表明我們的態度，必須要嚴厲打擊犯罪，支持警察執法，並且恢復社會秩序和社區安全，只有這樣，我們才可以來實現我們的美國夢。」

這起案件發生在奧克蘭轄區，奧克蘭市警局局長對於當地每天要應對暴力死亡案件感到痛心。

奧克蘭市警局局長LeRonne Armstrong說：「奧克蘭有122宗凶殺案，我們每天要與之共存了，每次出席這些儀式和喪禮時，你總能體會到本市幾乎天天都有家庭埋喪其親愛者，這是極為傷痛的，看到照片中這麼強壯有精神，有趣又可愛的孩子失去生命，因為沒道理和不必要的罪案。」

Fremont市警局局長也向家屬表達深深的哀悼。

Fremont市警局局長Sean Washington說：「我只想表達對這起悲劇深感遺憾，這個悲劇衝擊整個社區和地區，這是沒必要的暴力，無端的暴力卻影響我們社區，導致這麼痛苦，所以我會竭盡所能，向家屬和社區保證，我們跟他們站在一起，會在這個悲劇時刻支持他們。」

這起案件發生在11月6日，當時Jasper的母親Cherry An帶著他和其他親友，駕駛白色Lexus轎車，從舊金山開車回Fremont的家，行駛在880公路奧克蘭市中心路段時，坐在安全座椅的Jasper突然被一顆流彈打中頭部死亡，奧克蘭華埠商會在11月12日宣布懸紅一萬元，呼籲民眾提供破案線索。

不過警方從案發後至今一個多星期的調查，到週五為止仍沒有有效的線索。

Armstrong說：「很不幸目前仍沒有真正的線索、額外的線索，我可以說我們在盡力識別那涉事的車輛，並一路追蹤了每個步驟，我們會繼續調查，但是社區一定有人知情，或目睹發生何事，這些消息需要向警方通報。」

兩位局長都認同，警方對事件也負有部分責任，因為確保社區治安是警方職責，希望社區和警方合作，相互支持確保公共安全。

Jasper的父母Jihao Wu 和Cherry An，授權奧克蘭華埠商會設立了一個GoFundMe的帳戶，目前已經收到超過24萬元捐款，這筆錢的淨收入將會全數交給家屬。

眾籌連結: https://gofund.me/bf41b926

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