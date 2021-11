華裔男童Jasper Wu喪禮舉行 警方未有破案線索

【KTSF 古琳嘉報導】

本月6日在880公路奧克蘭(屋崙)市中心路段被流彈打死的兩歲華裔男童Jasper Wu,家人週五為他舉行喪禮。

這是Jasper成長的點點滴滴,這支約11分鐘的影片在喪禮上播放,紀錄著這來不及長大,卻被不知從而何來的流彈葬送生命的小寶寶,來到人間短短23個月的時光。

Jasper天真的模樣,讓人看了不禁鼻酸,Jasper的父母和親友週五在位於東灣奧克蘭的Mountain View墓園送別他最後一程,也有一些陌生人前來表達支持,儀式最後還在禮堂外燒了許多紙錢和玩具給Jasper。

由於媒體不能入內,家屬的朋友提供本台喪禮的照片,以及在喪禮中播放的影片。

家屬的朋友Susan說:「他們現在都很難過,然後小孩的媽媽特別傷心,因為這個小孩從出生到現在,都是媽媽全職在帶他,他們是24小時都在一起,從來沒有分開過,所以現在他們就是還是很堅強的,在幫Jasper準備後事。」

奧克蘭市警局局長,以及Fremont市警局局長都親自出席喪禮致哀,Fremont副市長邵陽代表市長高敘加,以及全體市府來向家屬表示慰問。

Fremont副市長邵陽說:「我們應該覺醒起來,我們受夠了,我們必須要向這些城市的領袖,和州的領袖,以及立法者,表明我們的態度,必須要嚴厲打擊犯罪,支持警察執法,並且恢復社會秩序和社區安全,只有這樣,我們才可以來實現我們的美國夢。」

這起案件發生在奧克蘭轄區,奧克蘭市警局局長對於當地每天要應對暴力死亡案件感到痛心。

奧克蘭市警局局長LeRonne Armstrong說:「奧克蘭有122宗凶殺案,我們每天要與之共存了,每次出席這些儀式和喪禮時,你總能體會到本市幾乎天天都有家庭埋喪其親愛者,這是極為傷痛的,看到照片中這麼強壯有精神,有趣又可愛的孩子失去生命,因為沒道理和不必要的罪案。」

Fremont市警局局長也向家屬表達深深的哀悼。

Fremont市警局局長Sean Washington說:「我只想表達對這起悲劇深感遺憾,這個悲劇衝擊整個社區和地區,這是沒必要的暴力,無端的暴力卻影響我們社區,導致這麼痛苦,所以我會竭盡所能,向家屬和社區保證,我們跟他們站在一起,會在這個悲劇時刻支持他們。」

這起案件發生在11月6日,當時Jasper的母親Cherry An帶著他和其他親友,駕駛白色Lexus轎車,從舊金山開車回Fremont的家,行駛在880公路奧克蘭市中心路段時,坐在安全座椅的Jasper突然被一顆流彈打中頭部死亡,奧克蘭華埠商會在11月12日宣布懸紅一萬元,呼籲民眾提供破案線索。

不過警方從案發後至今一個多星期的調查,到週五為止仍沒有有效的線索。

Armstrong說:「很不幸目前仍沒有真正的線索、額外的線索,我可以說我們在盡力識別那涉事的車輛,並一路追蹤了每個步驟,我們會繼續調查,但是社區一定有人知情,或目睹發生何事,這些消息需要向警方通報。」

兩位局長都認同,警方對事件也負有部分責任,因為確保社區治安是警方職責,希望社區和警方合作,相互支持確保公共安全。

Jasper的父母Jihao Wu 和Cherry An,授權奧克蘭華埠商會設立了一個GoFundMe的帳戶,目前已經收到超過24萬元捐款,這筆錢的淨收入將會全數交給家屬。

眾籌連結: https://gofund.me/bf41b926

