國會眾議院週五按黨派路線,表決通過《重建得更好》社會福利及氣候開支法案,下一步將會提交參議院審議,預料會遇到阻力。

眾議院民主黨人表決通過1.9萬億元《重建得更好》的預算開支法案,包含許多條款,例如建議提供免費的學前教育、擴大兒童稅務優惠、擴大社會服務,特別是增加對長者和殘障人士的家庭照護、應對氣候危機,以及提供可負擔房屋。

民主黨人聲稱這些都是國民急需的,但共和黨人就批評是魯莽不負責任的花費。

總統拜登就形容是對他施政議程又走出一大步,不過法案轉到參議院審議時將會遇到阻力,預料會對法案作出大修改。

