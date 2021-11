FDA及CDC通過讓全美所有18歲或以上人士打加強針

【KTSF 朱慧琪報導】

過去三個幾星期,全國新型肺炎新增確診持續上升,過去七天平均每日有超過96,000宗新症,較10月下旬增加四成,加上長者因新型肺炎要進急診室的人數增加,聯邦食品及藥物管理局(FDA)和聯邦疾控中心(CDC)週五相繼開綠燈,讓全美所有18歲或以上人士都可以打加強針。

新型肺炎的新憂慮是,過去幾個星期新症止跌回升,已接種疫苗人士的住院人數也略有上升,特別是未接種加強針的長者。

CDC總監Rochelle Walensky說:「儘管風險最高的是未接種疫苗的人,但我們看到65歲及以上長者,要入急診的人數有所增加,比例現時再次高於年輕群組。」

全國多個州,包括加州,早前已宣布開放讓所有成年人打加強針,FDA在週五早上正式授權Pfizer及Moderna加強針,給予所有18歲或以上的人士使用,CDC下午也同樣開綠燈。

聯邦衛生官員指,第三針是有必要的,特別是長者。

長期病患人士和長者當初是第一批合資格接種疫苗的人士,他們的疫苗保護力現在正在減弱,所以聯邦衛生官員強調,疫苗加強針是必須的。

而最新CDC數據指,超過16%完全接種疫苗人士已經接種了加強針,當中超過半數是65歲或以上的長者,長者的加強針接種率較整體民眾多一倍,至於疫情大流行何時會結束,衛生官員就說這是取決於我們。

