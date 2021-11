【KTSF】

CVS計劃關閉旗下數百家分店,以便重組業務。

連鎖藥房CVS表示,將未來三年內每年關閉300家門店,這是因為CVS要重組業務,以便更專注於初級醫療服務,當中一些門店會成為專注於診所服務和健康產品的「健康中心」。

CVS表示,受關閉門店影響的員工,將在公司的其他地方獲得職位,有關計劃將在明年開始推行。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。