舊金山宣布所有18歲或以上人士都可打加強針（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

下星期四就是感恩節了,舊金山週三發布新的規定,讓所有18歲以上人士都可以打加強針,而在節日鄰近之際,當局也發布節日期間的防疫提示。

在新冠肺炎例行中文圓桌會議上,醫生警告舊金山市的疫情仍然處於輕微上升,住院人數則趨於穩定,建議民眾趕在冬季來臨前接種加強針。

舊金山華埠衛生局局長白幹榮醫生說:「真的要考慮一下,如果還沒有打加強針的話,有講過真的要考慮一下,希望不會再有一次冬季激增,冬天的時候會不會像以前一樣,又有另一波疫情發生

舊金山衛生局週三宣布Booster For All政策,將加強針的對象擴大至18歲以上所有人,只要接種過完整疫苗的所有民眾,都可以去預約打加強針,尤其是高風險人士。

舊金山公共衛生局亞太裔事務經理吳毅說:「我們說的高風險人士,包括65歲以上長者,或者有長期病的人士,又或者在高風險設施中工作的前線工作人士,或者接種強生疫苗的人士,都希望你們盡快接種加強針。」

接種Pfizer或Moderna的mRNA疫苗的人士,第二劑滿六個月後就可以打加強針,接種J&J疫苗者則是兩個月之後就可以打,民眾可以透過http://myturn.ca.gov預約,他們也可以在住家附近的藥房預約,而Cosco也向會員提供不用預約的walk-in接種服務。

舊金山市府今年節日期間不再呼籲大家不要聚會,而是在遵守防疫措施下安全聚會。

當局週四公布節日的防疫安全提示,包括接種疫苗、接種加強針、接種流感疫苗、室外活動比室內活動更安全、人群聚集時配戴口罩、感到不適時在家休息並接受檢測、建議在出遊或聚會前72小時接受檢測,最後是勤洗手或使用酒精搓手液。

舊金山應急管理局官員則提醒,餐廳室內堂食仍規定商家要檢查疫苗卡,並查核身分,而且每次都要確認。

舊金山應急管理局外展專員林偉浩說:「因為我們有收到有華人的餐館,依然在(違規投訴)清單上面,他們可能不知道,所以老闆和侍應依然需要,當他到場時要問清楚才能堂食的,我們暫時沒有解除這個要求的。」

而在疫情期間為華裔社區帶來許多醫療資訊的白幹榮醫生,因為職務異動,週四是最後一次出席圓桌會議。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。