中國留學生芝加哥遇害 外界關注當地治安問題

美國芝加哥大學一名中國留學生日前在校園附近遇劫並遭槍殺,再次引起外界關注當地治安問題。數百名芝大學生和教職員在校內發起遊行,呼籲校方關注學生安全。

24歲中國留學生鄭少雄早前在美國芝加哥不幸遇劫時遭槍殺,多年來一直獨力撫養他的母親,當地時間18日在美國出席兒子的追悼會。鄭少雄母親李蓉說:「媽媽生平第一次出國,不是去旅遊觀光,不是去參加你的畢業典禮,更不是參加你的婚禮、慶典,而是參加你的葬禮,多麼慘痛的人間悲劇。兒子,有那麼多人愛你,天堂你一路走好。」

來自四川的鄭少雄,19年在港大畢業後到芝加哥大學升讀碩士,有在案發地點附近的居民憶述案發當日的情況。案發地居民說:「我聽到了很大『呯』的一聲,十秒後我又聽到一輛車開走了,車速很快,能聽到輪胎的摩擦聲,我看到一個人躺在地上,有個人在給他做心肺復蘇,那是我們的鄰居,所以我就過去看了看,他的雙手沾滿了鮮血。」

中槍的鄭少雄因為子彈傷及心臟,送院後搶救不治。警方翌日拘捕一名18歲非洲裔疑兇,他被控一級謀殺罪、非法使用武器罪以及持武器搶劫等罪名。據當地警方表示,疑兇在搶走鄭少雄的隨身物品後變賣賺得100美元。芝加哥警察局局長布朗表示:「鄭先生和他家人的悲痛,僅僅只因100美元,受害人沒有做任何該被槍殺的事。我們希望疑犯會受到嚴厲的法律制裁,同時亦向其他罪犯作警示。」

今次已經是芝加哥大學今年內第三名學生遭殺害,其中兩名是中國留學生。案發後,以中國留學生為主的數百名芝加哥大學學生和教職員在校內發起遊行,呼籲校方關注學生安全。他們高喊我們是來學習的,不是來送死的。

港大就對鄭少雄的離世感到惋惜,並與北美校友會協調協助處理後續事宜。中國駐美大使秦剛也發文稱對案件感到震驚,希望在美華人和學生提高安全意識,並督促美方將兇手繩之於法,打擊仇亞排華的行為。

