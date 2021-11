拜登考慮抵制北京冬奧 中方指將體育政治化違奧林匹克精神

【有線新聞】

美國總統拜登證實,正考慮外交上抵制明年北京冬奧。中國外交部表示,將體育運動政治化有違奧林匹克精神,又批評美國在人權問題上對中國的指責不符事實。

中國國家主席習近平與美國總統拜登舉行視像會晤結束只有數天,拜登被記者問到是否抵制北京冬奧。記者問:「你是否支持外交抵制北京冬奧?」拜登答道:「我們有這考慮。」

民主共和兩黨的國會議員近期向拜登政府施壓,要求外交抵制北京冬奧,即照派運動員參賽,但不派官員出席,表達不滿中國打壓新疆等地的人權,部分共和黨議員甚至認為美國不應該派運動員出賽,白宮重申無意與中國衝突。

在北京,中國外交部反對將體育政治化,發言人趙立堅表示:「我願重申北京2022年冬奧會和冬殘奧會是世界各國冬奧運動員的舞台,他們才是真正的主角,將體育運動政治化有違奧林匹克精神,損害的是各國運動員的利益。中方相信在奧林匹克精神的指引下,在各方共同努力下,我們一定能為世界呈現一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會,共同推動國際體育事業的健康發展。」

趙立堅說,新疆事務純屬中國內政,美方抹黑新疆存在種族滅絕,強迫勞動對中國人民來說簡直是笑話。他說,美方還有其他人權問題指責中國更是不符合事實,完全站不住腳。

