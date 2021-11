【有線新聞】

芝加哥市郊一間LV分店,遭十多人「快閃」搶去約10萬美元貨品。

警方發放的閉路片段看到當時店內有顧客,一批蒙面人突然闖入,顧客與店員到一旁避開。

蒙面人衝向陳列貨品,搶去一批手袋等,得手後由正門迅速逃去。

警方調查指當地周三下午,賊人趁持槍保安短暫休息時間犯案,部份人一早在店內或附近潛伏。已鎖定逃離現場的車輛,正追緝14名疑犯。

