加州本財年料有310億盈餘 教育或可獲更多撥款（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

根據加州立法分析辦公室的預測,加州在現財政年可能會有310億的盈餘,這意味著將會有更多的撥款投入教育項目,也可能會有新一輪的派錢行動。

從7月1日開始的加州財政年度中,頭三個月已經收取到比預算稅收多出100億,立法分析辦公室估計,這財政年度可能會有310億的盈餘,而因為加州憲法規定三年內不得超過260億的花費,州長紐森和州議院可能必須減稅,或是增加撥款給基礎建設項目,甚至是給納稅人稅務回扣,以及在公立學校投入更多的撥款。

要如何花這龐大的盈餘,州長紐森大約會在1月公佈,但是他在週三透露,傾向和今年一樣,給納稅人120億的稅務回扣。

加州稅收沒有受到疫情的影響,在今年4月到6月期間,可收稅的2,168億銷售貨品,和去年同時期高出38.8%,甚至比疫情前的2019年的數字高出17.4%。

商界人士表示,商家在困難的時候,找到創新的適應方法。

但是立法分析辦公室也表示,不知道這增加的稅收能否維持。

而在疫情期間,高薪職員保得住工作、繼續交稅,而低收入職員則受到抗疫措施的影響,加州目前的失業率還是全國最高的7.5%。

而正因為加州憲法規定,稅收的40%必須花在公共教育上,公立學校獲得多110億的撥款。

紐森表示,也想在州府的儲備中投入更多的錢,或是投入在單一次的花費項目上。

