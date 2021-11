華埠商戶被控違反傷殘人士法 加州司法部長承諾協助（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山(三藩市)華埠最近有百幾間商戶,因涉嫌觸犯ADA聯邦傷殘人士法而被人起訴,加州司法部長Rob Bonta週四去舊金山華埠,承諾會為受影響的華埠小商業找方法解決問題。

華埠街坊會主席李兆祥說:「這些問題和法律對華埠商家很不公平,所以我們提出要求,加州司法部長幫助提出修改法律。」

Bonta指出,保障殘障人士和保護小商業,兩者是可以顧全,防止有人濫用ADA法,雖然暫時未知會從甚麼途徑去追究濫用ADA法的原告人,但是會作出深入調查、設法解決,不過如果要修改ADA法,也要面對很多困難。

Bonta說:「修改法例是有可能但不容易,需要得到國會兩院和總統的共識。」

他又表示,阿里桑那州有相關案例防止有人濫用ADA法,可能會參照該州的做法,目前可以做到的是為小商業提供更多法律諮詢,如何避免觸犯ADA法,以及一旦被人起訴應如何處理。

今年3月至今,華埠有超過100幾間商戶收到律師信或起訴書,指他們的商鋪違反ADA法。

市府表示,其中大部份律師信來自同一名原告人,相信有些律師信內的指控有可能是詐騙、濫用這條很重要的法例、企圖剝削和勒索小商業,而並非為殘障人士爭取權益。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。