華埠商戶被控違反傷殘人士法 加州司法部長承諾協助（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山（三藩市）華埠最近有百幾間商戶，因涉嫌觸犯ADA聯邦傷殘人士法而被人起訴，加州司法部長Rob Bonta週四去舊金山華埠，承諾會為受影響的華埠小商業找方法解決問題。

華埠街坊會主席李兆祥說：「這些問題和法律對華埠商家很不公平，所以我們提出要求，加州司法部長幫助提出修改法律。」

Bonta指出，保障殘障人士和保護小商業，兩者是可以顧全，防止有人濫用ADA法，雖然暫時未知會從甚麼途徑去追究濫用ADA法的原告人，但是會作出深入調查、設法解決，不過如果要修改ADA法，也要面對很多困難。

Bonta說：「修改法例是有可能但不容易，需要得到國會兩院和總統的共識。」

他又表示，阿里桑那州有相關案例防止有人濫用ADA法，可能會參照該州的做法，目前可以做到的是為小商業提供更多法律諮詢，如何避免觸犯ADA法，以及一旦被人起訴應如何處理。

今年3月至今，華埠有超過100幾間商戶收到律師信或起訴書，指他們的商鋪違反ADA法。

市府表示，其中大部份律師信來自同一名原告人，相信有些律師信內的指控有可能是詐騙、濫用這條很重要的法例、企圖剝削和勒索小商業，而並非為殘障人士爭取權益。

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