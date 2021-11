【KTSF】

拜登總統週四表示,「正在考慮」對明年北京冬季奧運會實施外交抵制,以抗議中國侵犯人權的行為。

拜登是在白宮接待到訪的加拿大總理杜魯多的時候,對記者透露美國正在考慮外交抵制北京冬奧,這個舉措不會限制運動員參加比賽,但是政要人物就不能出席有關活動。

白宮說,目前還沒有下決定的時間表。

華盛頓郵報此前援引消息人士說,美國政府也會將此決定通知其盟友,外界關注美國的盟友是否也會跟進共同外交抵制北京冬奧。

