海灣大橋接近收費站發生槍擊案 一女子中彈身亡（視頻）

海灣大橋西向接近收費站週四發生槍擊案,一名女子中彈身亡。

Alameda縣警表示,案發在早上9點12分左右,一輛Buick SUV在80號公路西行,在West Grand Ave附近行駛時遭到槍擊,司機將車駛到80號公路出口,往收費站停車場方向停下,坐在前座乘客位的女子中槍不治,男司機和車內兩名未成年人士則沒有受傷。

加州公路巡警在事發後一度將介乎West Grand Ave和880號公路架空路段之間的80號公路四條左行車道封閉,以調查案件。

在相隔僅僅半個月再有在公路發生的槍擊案,包括這個月初兩歲的Jasper Wu,在880公路奧克蘭市中心路段被子彈擊中身亡,奧克蘭警察局長LeRonne Armstrong談到該市日益增加的兇殺案,到目前為止已經有120宗凶殺案。

Armstrong說:「這類的意外在奧克蘭頻繁發生,而且太過頻繁,超過一百顆子彈在住宅區發射,任何人或是房子都可能被子彈打到,造成任何家庭的傷痛。」

到目前為止,暫時沒有任何關於涉案人士的資料,也不清楚受害者是否是歹徒下手目標,還是隨機槍擊的受害者。

