研究指亞裔不吸煙女性患肺癌比率較其他族裔女性高（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

肺癌是美國亞裔癌症病人之中,死亡率最高的癌症,而亞裔女性肺癌病人之中,接近六成的病人從來都沒有吸煙,比例遠遠高過其他族裔的女性,原因是什麼,現在還未清楚。

十年前,呂季珍(Linda Chan)第一個孩子出生,她的母親特地從台灣過來照顧外孫女。

呂季珍說:「第一個孫對我母親來說,她很興奮。有了孩子她更開心,過來陪我坐月子。」

呂季珍的家裡還留著媽媽親手做的手工藝品,她說母親經常來回灣區和台灣兩地,原以為退休生活才剛開始,又有了孫兒,可以看著他們成長。

大約一年之後,呂季珍的媽媽感到身體不舒服。

呂季珍說:「咳嗽呀,可是不會停止的,不會自己好的,幾個月之後,她一直很努力不停去看醫生,因為她覺得這裡硬是有些不舒服,不知是喉嚨還是哪裡,總是不舒服。到了最後再去一所更大的醫院時,才有醫生懷疑她可能是肺部有事,就建議取組織出來看,才發覺是肺癌。」

呂季珍說媽媽從不抽煙,經常爬山游泳做運動,非常注重健康,在女兒Sunnyvale的家裡,最喜歡坐在後院的牛油果樹下,最喜愛吃牛油果吐司。

呂季珍說:「她幾乎是我們全家人之中最注重健康的,凡醃製的肉她都不吃,所以很難接受。」

確診的時候,呂季珍的媽媽才59歲。

呂季珍說:「真的是晴天霹靂,因為幾年前我的外公才因為肺癌過世,他年紀較大,而且他有抽煙,所以我們也很不捨得他,可是想不到幾年之後,同樣的事情竟然會發生在我媽媽身上。」

由開始不舒服到確診患上肺癌,總共有7到8個月時間,而確診後證實已經到了肺癌末期,癌細胞也擴散到身體其他部分。

呂季珍的媽媽在台灣接受治療,最初幾年標靶藥物發揮效力,到了後來因為癌細胞擴散到骨和腦部,,呂季珍的母親與肺癌搏鬥了8年,最終去年過世。

而呂季珍所認識的親友之中,包括媽媽的一名好友,以及她自己在灣區這裡一個高中時代認識的好朋友,都因為肺癌相繼離世,都是沒有抽煙的亞裔婦女。

呂季珍說:「好像我的媽媽和我的朋友,都差不多花了5、6個月才找出原因,才開始治療的時候已經很遲了。」

加州大學舊金山(三藩市)分校(UCSF)近年展開一項簡稱FANS的研究,想找出不吸煙的亞裔婦女患上肺癌的原因。

呂季珍說:「我很希望華裔婦女很積極地去,幫忙參與這個研究調查,還有很想提高這方面的警覺性,就是說,抽煙才有肺癌,這是非常過時的觀念,好像在台灣和其他亞洲地區,它們十年前已經知道不抽煙的人,也有可能會得肺癌。」

找到致病的原因,才可以及早治療。

