研究指亞裔不吸煙女性患肺癌比率較其他族裔女性高（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

肺癌是美國亞裔癌症病人之中，死亡率最高的癌症，而亞裔女性肺癌病人之中，接近六成的病人從來都沒有吸煙，比例遠遠高過其他族裔的女性，原因是什麼，現在還未清楚。

十年前，呂季珍（Linda Chan）第一個孩子出生，她的母親特地從台灣過來照顧外孫女。

呂季珍說：「第一個孫對我母親來說，她很興奮。有了孩子她更開心，過來陪我坐月子。」

呂季珍的家裡還留著媽媽親手做的手工藝品，她說母親經常來回灣區和台灣兩地，原以為退休生活才剛開始，又有了孫兒，可以看著他們成長。

大約一年之後，呂季珍的媽媽感到身體不舒服。

呂季珍說：「咳嗽呀，可是不會停止的，不會自己好的，幾個月之後，她一直很努力不停去看醫生，因為她覺得這裡硬是有些不舒服，不知是喉嚨還是哪裡，總是不舒服。到了最後再去一所更大的醫院時，才有醫生懷疑她可能是肺部有事，就建議取組織出來看，才發覺是肺癌。」

呂季珍說媽媽從不抽煙，經常爬山游泳做運動，非常注重健康，在女兒Sunnyvale的家裡，最喜歡坐在後院的牛油果樹下，最喜愛吃牛油果吐司。

呂季珍說：「她幾乎是我們全家人之中最注重健康的，凡醃製的肉她都不吃，所以很難接受。」

確診的時候，呂季珍的媽媽才59歲。

呂季珍說：「真的是晴天霹靂，因為幾年前我的外公才因為肺癌過世，他年紀較大，而且他有抽煙，所以我們也很不捨得他，可是想不到幾年之後，同樣的事情竟然會發生在我媽媽身上。」

由開始不舒服到確診患上肺癌，總共有7到8個月時間，而確診後證實已經到了肺癌末期，癌細胞也擴散到身體其他部分。

呂季珍的媽媽在台灣接受治療，最初幾年標靶藥物發揮效力，到了後來因為癌細胞擴散到骨和腦部，，呂季珍的母親與肺癌搏鬥了8年，最終去年過世。

而呂季珍所認識的親友之中，包括媽媽的一名好友，以及她自己在灣區這裡一個高中時代認識的好朋友，都因為肺癌相繼離世，都是沒有抽煙的亞裔婦女。

呂季珍說：「好像我的媽媽和我的朋友，都差不多花了5、6個月才找出原因，才開始治療的時候已經很遲了。」

加州大學舊金山（三藩市）分校（UCSF）近年展開一項簡稱FANS的研究，想找出不吸煙的亞裔婦女患上肺癌的原因。

呂季珍說：「我很希望華裔婦女很積極地去，幫忙參與這個研究調查，還有很想提高這方面的警覺性，就是說，抽煙才有肺癌，這是非常過時的觀念，好像在台灣和其他亞洲地區，它們十年前已經知道不抽煙的人，也有可能會得肺癌。」

找到致病的原因，才可以及早治療。

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