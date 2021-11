【KTSF】

加州大學(UC)講師原定本周將展開兩天的罷工行動,會導致大規模課程取消,所幸週三在勞資雙方達成協議後,避免了罷工的發生。

代表加大系統講師的工會,週三早上與校方達成一個臨時性的合約協議,將強化工作的安全保障,並在未來5年平均加薪30%,所有課程得以照常進行,只有今早極少數課堂受影響。

代表6500名加大講師的工會University Council-AFT,先前對加大提出不當勞動行為起訴,指控加大拒絕協商有薪家庭事假,以及參加保密協調,雙方已就解決方案達成協議,這些講師沒有終身職,在大學部教授3分之1的課,合約已經過期20個月。

新的協議除了加薪,還包括應對工作量的問題,以及四星期有薪家庭事假。

工會成員將在未來幾周投票,通過後的合約將持續到2026年3月。

