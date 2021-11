阿拉米達兩縣警追逐偷車匪徒受傷

【KTSF 李廷英報導】

兩名阿拉米達縣警在追逐偷車的匪徒的過程中受傷。

在奧克蘭98街和580高速公路口,馬路中間仍然可以看到還有很多玻璃碎片,路口旁邊的圍欄也被撞壞,多個人受傷,兩個警察也有受傷。

起因是有人試圖在170街偷走一輛卡車,但是他們開到了580高速公路上,並且向反方向行駛,然後跳下棄車而逃,跑向foothill街,跳進了另一輛車裡。

警察試圖制止他,但是嫌疑人發動了汽車,於是警察試圖離開這輛汽車,但是這輛車拖行了這個警察大概45英尺的距離。

之後這輛汽車撞向了另一名警員和汽車車,開回了高速公路上,以時速100英里的速度行駛。

最後在98街撞了數輛汽車,三輛急救車到達現場救援,但是警察還未有詳細情況告知,也未公佈有多少人受傷。

現在警方正在調查為何嫌疑人要從第一個地方逃跑。

