【KTSF 韓千繪報導】

聯邦衛生官員正在調查馬里蘭州的一起猴痘病例。

聯邦疾控中心(CDC)表示,患者最近剛從尼日利亞返回美國,目前正在隔離觀察,CDC正在與航空公司以及當地衛生官員密切合作,以聯繫可能與患者有過密切接觸的人。

官員相信由於目前實施的新冠防疫措施,病毒在機場傳播的機率很低。

猴痘是一種罕見但嚴重的疾病,通常有類似流感的症狀和淋巴結腫大,然後發展為面部和身體上的皮疹。

自2017年以來,尼日利亞已確認218例,美國也有8起與國際旅客有關的病例。

