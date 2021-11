【KTSF】

太空總署(NASA)稱600年來最長的月蝕,又稱為「天狗蝕月」的天文現像,預計將在週四晚上出現。

近600年來最長的月蝕,將在周四晚上到週五早上出現,預計歷時持續達3個半小時,並且非常接近全月蝕。

月蝕是指當地球在太陽和月亮之間經過,在月球上投下陰影時,就會發生月蝕。

NASA稱這次它將會覆蓋月球超過97%,只要天氣晴朗,在全國任何地方都可以看到。

