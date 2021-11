Cupertino華裔副市長趙良方就《排華法》言論作澄清（視頻）

【KTSF 關鍵報導】

週二晚上Cupertino市議會網上會議參與發言的人數爆棚,原因是華裔副市長趙良方最近因涉及《排華法》的言論而遭受非議,多位與會民眾支持她,而趙良方也在會上對事件作出澄清。

趙良方此前對《排華法》的言論在網絡上掀起軒然大波,她聲稱有關言論被人斷章取義的理解。

趙良方的支持者更是表示,在此事件上,趙良方受到了網絡暴力對待,因為這個話題熱度高,以至於Cupertino市議會召開會議之前,竟收到各方來信50多頁,而想要在會上發言的民眾一度多達60人。

Cupertino市長蒲仲辰也對事件發表了他的看法。

蒲仲辰說:「儘管我可能在某個時候,不認同每個人的看法,但我認為很不適當的是,錯用這些分歧做動機,去攻擊他人,而且為某些動機,而攻擊得如此狂躁。」

趙良方在會上重申,《排華法》毫無疑問是種族歧視的,她並提到2020年,她反對第16號提案,因為該提案允許加州政府制定按種族劃分民眾的政策,她認為這帶有種族主義。

趙良方指,今天的華裔美國人,仍然面臨種族歧視的嚴峻考驗,「在自己的國家美國,仍被認為是永遠的外國人」。

最後她表示,邀請人們同她一道反對任何形式的種族主義,並主張明年舉行清潔的選舉,去保護美國的民主和言論自由。

