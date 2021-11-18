Cupertino華裔副市長趙良方就《排華法》言論作澄清（視頻）

【KTSF 關鍵報導】

週二晚上Cupertino市議會網上會議參與發言的人數爆棚，原因是華裔副市長趙良方最近因涉及《排華法》的言論而遭受非議，多位與會民眾支持她，而趙良方也在會上對事件作出澄清。

趙良方此前對《排華法》的言論在網絡上掀起軒然大波，她聲稱有關言論被人斷章取義的理解。

趙良方的支持者更是表示，在此事件上，趙良方受到了網絡暴力對待，因為這個話題熱度高，以至於Cupertino市議會召開會議之前，竟收到各方來信50多頁，而想要在會上發言的民眾一度多達60人。

Cupertino市長蒲仲辰也對事件發表了他的看法。

蒲仲辰說：「儘管我可能在某個時候，不認同每個人的看法，但我認為很不適當的是，錯用這些分歧做動機，去攻擊他人，而且為某些動機，而攻擊得如此狂躁。」

趙良方在會上重申，《排華法》毫無疑問是種族歧視的，她並提到2020年，她反對第16號提案，因為該提案允許加州政府制定按種族劃分民眾的政策，她認為這帶有種族主義。

趙良方指，今天的華裔美國人，仍然面臨種族歧視的嚴峻考驗，「在自己的國家美國，仍被認為是永遠的外國人」。

最後她表示，邀請人們同她一道反對任何形式的種族主義，並主張明年舉行清潔的選舉，去保護美國的民主和言論自由。

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