公共衛生專家警告全球各國,為未來的流感大流行做好準備。

國家醫學院週三發布了一系列相關報告,研究人員提醒民眾,全球目前還沒有準備好應對類似1918年那樣的流感大爆發。

1918年至1919年間,有5千萬至1億人死於流感,研究人員說,現在我們對這種規模的威脅”嚴重缺乏保護”,他們建議各國儘早開發下一代疫苗,並提高貧困和中等收入國家的應對能力。

一份報告建議在流感季節準備好40到80億劑流感疫苗。

