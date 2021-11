DMV車輛管理局將增加商業車牌考試

【KTSF 朱慧琪報導】

針對貨車司機短缺,州長紐森宣佈DMV車輛管理局將增加商業車牌考試。

加州州長紐森週三到洛杉磯港口視察,強調州政府和聯邦正在努力解決港口堵塞的問題,並在全球供應鏈受影響的情況下,保持貨物流通。

他透露當局解除臨時許可證的貨車重量限制,由8萬磅放寬到8.8萬磅,臨時許可證會延長到明年6月30。

紐森說:「我們正在與州機構和地方機構,合作推動這項工作,但這可能不會立即緩解零售業的壓力,不過將會對工業、製造業、貨物和貨櫃有實質好處,這將進入長堤和洛杉磯的港口。」

紐森表示,目前的難題是要有足夠的貨車司機,所以宣佈DMV加州車輛管理局將會有多3個南灣的DMV,在週六辦公,令DMV在週六考試地點增加到15個,這樣做可以令每月5千次,商業考車增加到每月9,700次。

供應鏈問題連帶學校的午餐飯盒亦受影響,有學校甚至需要到雜貨店購買短缺的食材,有些學校做出了調整,包括將膳食供應期,由4週減少到2週。

