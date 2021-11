甘大為競逐加州第17區眾院議席 多位華裔官員造勢（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

加州眾議院代表舊金山的第17選區眾議員選舉將在明年2月舉行,其中一名參選人甘大為(David Campos)週三聯同多名華裔民選官員,到華埠花園角舉行造勢活動。

週三在舊金山華埠花園角,為前舊金山市參事甘大為站台的有現任市參事馬兆明、陳詩敏、佩斯金,前任市參事俞鼎昂、李麗嫦,和代表舊金山西部的加州眾議員丁右立。

甘大為曾經是代表舊金山第九選區的市參事8年,在2014年的第17區眾議員選舉中,以4%的得票差距輸給邱信福。

而邱信福目前擔任舊金山市府律師,甘大為今年捲土重來,期間也曾在Santa Clara縣擔任副行政主任,甘大為是移民出身,最終畢業於哈佛大學法學院,他表示了解移民家庭的夢想與掙扎。

甘大為說:「我要做的是確保加州用更多的錢,在K到12年級的公共教育系統方面,我們的學校經費不足,我要確保我們幫助在學校中掙扎的移民學生。」

代表華埠的市參事佩斯金(Aaron Peskin)表示,當短租平台Airbnb的業務影響到華埠和舊金山低收入家庭的住屋安全時,他與甘大為聯合動議要Airbnb,對在該平台上註冊的出租房屋向市府登記,當時也被公司起訴。

佩斯金說:「甘大為站穩立場,並不是因為政治考量,而是因為他是一個真正的公務員。」

加州眾議員丁右立(Phil Ting)說:「你要是看他在市議會做的事,和剛在Santa Clara縣做的事,他一直致力於為辛苦工作的家庭,和中產家庭打拼。」

第17選區的初選將在2月15日舉行,而特別選舉將在4月18日舉行,要是勝選甘大為,將是歷來第一位代表舊金山的拉美裔眾議員。

其他參選人還包括現任市參事楊馳馬(Matt Haney)、舊金山市立大學校董Thea Selby,和企業家Bilal Mahmood。

