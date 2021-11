【KTSF】

最新的研究估計,在感染新型肺炎幾個月後,超過100萬人的嗅覺發生了變化。

根據最新Jama耳鼻喉科醫學期刊,專注在感染新型肺炎的後遺症,研究指出,大約70萬至160萬美國人感染新型肺炎後遺症,他們失去嗅覺或嗅覺發生了變化,有些人的變化更超過6個月,大多數人最後會恢復嗅覺。

但研究亦表明,有些人可能永遠不會恢復嗅覺,該研究會對長期失去嗅覺的人作出更多研究。

