舊金山華埠北平園舉行感恩節派火雞活動（視頻）

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週三上午在華埠北平園裡，市府律師邱信福等舊金山政要，為該樓宇居民派發感恩節火雞，另外，主辦方還特別為殘疾和行動不便人士，準備了100隻火雞送上門。

舊金山市府律師邱信福，連同華協中心在華埠公屋平園，與社區舉辦疫情爆發以來首個大型感恩節活動，與民眾一起歡度節日。

舊金山市府律師邱信福說：「這個社區也是我家庭的一部分，因為我太太的家人、她的祖母和母親，曾在平園居住過多年。」

華協中心住客服務部主管陳詩欣表示，今年來領火雞的人遠多過去年。

華協中心住客服務部主管陳詩欣說：「今年派365隻火雞，上年有疫情，那我們就只放下雞給人家，今年和去年的分別是熱鬧很多，很多家庭不敢來拿火雞，今天你可以看到，很多老人家和家庭來拿，我們已經派完了。」

來拿火雞的民眾一個個喜氣洋洋，劉先生拿了火雞後，就更加期待孫女很快來陪他一塊過節。

劉先生說：「很高興孫女回來，很感謝華協對我們老人家的支持。」

舊金山警局的警員，平日里救人於水火，週三就幫忙派發火雞，和華埠居民共度感恩佳節。

中央警局警長朱永豪說：「我們的職責基本上就是在華埠，減少犯罪，然後幫助民眾，作為警局，我們為所有人服務。」

在舊金山華埠，很多住在散房和小型公寓的家庭，往往因為要使用公用廚房，或沒有烤箱，而無法烹飪感恩節火雞大餐。

來拿火雞的趙女士，分享了她的烹飪方法。

趙女士說：「用水來浸，然後焗，很開心有人幫助我們。」

根據了解，除了現場的這些火雞之外，還有100隻火雞專門為傷殘人士，以及行動不便的人士準備，一會就會有工作人員給他們送上門。

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