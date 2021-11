舊金山華埠北平園舉行感恩節派火雞活動（視頻）

【KTSF 關鍵報導】

週三上午在華埠北平園裡,市府律師邱信福等舊金山政要,為該樓宇居民派發感恩節火雞,另外,主辦方還特別為殘疾和行動不便人士,準備了100隻火雞送上門。

舊金山市府律師邱信福,連同華協中心在華埠公屋平園,與社區舉辦疫情爆發以來首個大型感恩節活動,與民眾一起歡度節日。

舊金山市府律師邱信福說:「這個社區也是我家庭的一部分,因為我太太的家人、她的祖母和母親,曾在平園居住過多年。」

華協中心住客服務部主管陳詩欣表示,今年來領火雞的人遠多過去年。

華協中心住客服務部主管陳詩欣說:「今年派365隻火雞,上年有疫情,那我們就只放下雞給人家,今年和去年的分別是熱鬧很多,很多家庭不敢來拿火雞,今天你可以看到,很多老人家和家庭來拿,我們已經派完了。」

來拿火雞的民眾一個個喜氣洋洋,劉先生拿了火雞後,就更加期待孫女很快來陪他一塊過節。

劉先生說:「很高興孫女回來,很感謝華協對我們老人家的支持。」

舊金山警局的警員,平日里救人於水火,週三就幫忙派發火雞,和華埠居民共度感恩佳節。

中央警局警長朱永豪說:「我們的職責基本上就是在華埠,減少犯罪,然後幫助民眾,作為警局,我們為所有人服務。」

在舊金山華埠,很多住在散房和小型公寓的家庭,往往因為要使用公用廚房,或沒有烤箱,而無法烹飪感恩節火雞大餐。

來拿火雞的趙女士,分享了她的烹飪方法。

趙女士說:「用水來浸,然後焗,很開心有人幫助我們。」

根據了解,除了現場的這些火雞之外,還有100隻火雞專門為傷殘人士,以及行動不便的人士準備,一會就會有工作人員給他們送上門。

