CDC預測美國新型肺炎死亡人數年底接近80萬

【KTSF 李廷英報導】

聯邦疾控中心(CDC)預測,未來4週新型肺炎死亡人數穩定或不確定趨勢,並強調新型肺炎加強針的有效性。

CDC說,12月的第一個星期,可能有6,300到1萬人染疫死亡,到年底美國的總死亡人數可能接近80萬人。

CDC指出,這數據是結合了許多獨立團隊的預測而得出來,到目前為止,團隊一直很可靠,但如果出現新的變化,就幾乎是不可能預先見到。

CDC總監Rochelle Walensky說:「我們在CDC內仔細地查看數據,以了解重要的疫情趨勢,按不同人口和地域組別而劃分。此舉旨在了解誰會有更大的染疫風險,誰可能有併發症的風險,並評估疫苗有效性,以及我們能用何措施,保護弱勢群體,研究表明,未接種者更有可能受感染,更有可能住院、更有可能出現併發症。」

CDC行政總監也指出,根據全國醫療網絡的長期護理院舍最新數據來做比較,發現打兩針與打加強針之間的發病率明顯比較低,顯示加強劑疫苗有效。

