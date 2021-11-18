CDC預測美國新型肺炎死亡人數年底接近80萬

【KTSF 李廷英報導】

聯邦疾控中心（CDC）預測，未來4週新型肺炎死亡人數穩定或不確定趨勢，並強調新型肺炎加強針的有效性。

CDC說，12月的第一個星期，可能有6,300到1萬人染疫死亡，到年底美國的總死亡人數可能接近80萬人。

CDC指出，這數據是結合了許多獨立團隊的預測而得出來，到目前為止，團隊一直很可靠，但如果出現新的變化，就幾乎是不可能預先見到。

CDC總監Rochelle Walensky說：「我們在CDC內仔細地查看數據，以了解重要的疫情趨勢，按不同人口和地域組別而劃分。此舉旨在了解誰會有更大的染疫風險，誰可能有併發症的風險，並評估疫苗有效性，以及我們能用何措施，保護弱勢群體，研究表明，未接種者更有可能受感染，更有可能住院、更有可能出現併發症。」

CDC行政總監也指出，根據全國醫療網絡的長期護理院舍最新數據來做比較，發現打兩針與打加強針之間的發病率明顯比較低，顯示加強劑疫苗有效。

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