加州二項計劃補助新創公司研發清潔能源 總額最高100萬（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

為了鼓勵清潔能源的研發與生產，加州有二項跟清潔能源有關的補助金計劃專門用於幫助新創公司，總額最高可達一百萬美元。

對抗氣候變遷和全球暖化，清潔能源的研發和生產也是關鍵的一環，為了幫助加州的新創公司實現其清潔能源項目，加州政府提供兩項補助金CalSEED和CalTestBed，總額加起來最高可達一百萬元。

其中CalSEED全名是《加州可持續能源創業發展倡議》（The California Sustainable Energy Entrepreneur Development Initiative, CalSEED） ，至今已實施5年，這項2400萬的補助計劃，主要是幫助加州初創公司將研發理念落實到市場中。

加州小商業技術援助計劃（Asain Inc.）黃文傑（Porter Wong）說：「主要是給初創的公司才有資格申請，你可能就是研發了一些技術，可是還沒有一個產品，可以準備賣的產品，也都可以參加的。」

補助的新能源範圍很廣泛，例如能源效率、電池解決方案、改善發電廠、太陽能板革新、智能電網以及綠能發電等等，計劃分成兩個階段，補助金也是分批發放，首先要將公司的新能源創意在網上提交，主辦方會選出28至30個申請者，每位申請者可獲得15萬補助金。

黃文傑說：「這個錢是不用還的，拿到這個補助金，他就規定你一定要去參加初創公司加速器的課程，這個是三個月的課程，那中間他很多家庭作業要你去做的。」

三個月的訓練課程結束後，會進行第二輪評審，最後挑出六家公司。

黃文傑說：「這六家公司就會再收到45萬的補助金，所以這兩個補助金加起來，就變成是60萬，這個大概是全部過程，從你開始申請到真的可以拿到六十萬，也就一年的過程，因為你一定要第一階段過了，才可以做第二階段。」

即使沒有獲選進入第二階段，在完成加速器訓練後，根據過去經驗，有約四成的公司可以取得VC創投公司的投資。

不過許多新創公司碰到最大的問題之一，就是沒有實驗室，可以測試研發新點子，或是缺乏技術方面的支援，因此加州還有CalTestBed來幫助新能源初創公司。

黃文傑說：「加州就聯合所有的加大，柏克萊、洛杉磯加大，加上Lawrence Berkeley實驗室，他們可以提供技術方面的幫助，還有就是替你去驗證，測試你的產品。」

這項涉及測試實驗和技術顧問的CalTestBed補助金，價值也達三十多萬，新創公司如果兩項補助都申請到，最終補助的總金額可達一百萬美元。

詳情可上官網查詢，Calseed的網址是http://calseed.fund，CalTestBed的網址是http://www.caltestbed.com

不過今年的申請已經截止，有興趣的初創公司可以關注明年的報名資訊。

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