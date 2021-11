加州二項計劃補助新創公司研發清潔能源 總額最高100萬（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

為了鼓勵清潔能源的研發與生產,加州有二項跟清潔能源有關的補助金計劃專門用於幫助新創公司,總額最高可達一百萬美元。

對抗氣候變遷和全球暖化,清潔能源的研發和生產也是關鍵的一環,為了幫助加州的新創公司實現其清潔能源項目,加州政府提供兩項補助金CalSEED和CalTestBed,總額加起來最高可達一百萬元。

其中CalSEED全名是《加州可持續能源創業發展倡議》(The California Sustainable Energy Entrepreneur Development Initiative, CalSEED) ,至今已實施5年,這項2400萬的補助計劃,主要是幫助加州初創公司將研發理念落實到市場中。

加州小商業技術援助計劃(Asain Inc.)黃文傑(Porter Wong)說:「主要是給初創的公司才有資格申請,你可能就是研發了一些技術,可是還沒有一個產品,可以準備賣的產品,也都可以參加的。」

補助的新能源範圍很廣泛,例如能源效率、電池解決方案、改善發電廠、太陽能板革新、智能電網以及綠能發電等等,計劃分成兩個階段,補助金也是分批發放,首先要將公司的新能源創意在網上提交,主辦方會選出28至30個申請者,每位申請者可獲得15萬補助金。

黃文傑說:「這個錢是不用還的,拿到這個補助金,他就規定你一定要去參加初創公司加速器的課程,這個是三個月的課程,那中間他很多家庭作業要你去做的。」

三個月的訓練課程結束後,會進行第二輪評審,最後挑出六家公司。

黃文傑說:「這六家公司就會再收到45萬的補助金,所以這兩個補助金加起來,就變成是60萬,這個大概是全部過程,從你開始申請到真的可以拿到六十萬,也就一年的過程,因為你一定要第一階段過了,才可以做第二階段。」

即使沒有獲選進入第二階段,在完成加速器訓練後,根據過去經驗,有約四成的公司可以取得VC創投公司的投資。

不過許多新創公司碰到最大的問題之一,就是沒有實驗室,可以測試研發新點子,或是缺乏技術方面的支援,因此加州還有CalTestBed來幫助新能源初創公司。

黃文傑說:「加州就聯合所有的加大,柏克萊、洛杉磯加大,加上Lawrence Berkeley實驗室,他們可以提供技術方面的幫助,還有就是替你去驗證,測試你的產品。」

這項涉及測試實驗和技術顧問的CalTestBed補助金,價值也達三十多萬,新創公司如果兩項補助都申請到,最終補助的總金額可達一百萬美元。

詳情可上官網查詢,Calseed的網址是http://calseed.fund,CalTestBed的網址是http://www.caltestbed.com

不過今年的申請已經截止,有興趣的初創公司可以關注明年的報名資訊。

