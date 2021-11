【KTSF】

總統拜登週三前往底特律市,參觀通用汽車(GM)新開設製造電動車的零排放廠房。

拜登表示,已經生效的1.2萬億元基建法案中,將會撥款75億元,在全美範圍內加快興建電動車充電站的基建網絡設施,有助於推動綠色能源製造業,減少廢氣排放來對抗氣候危機,也可以改善空氣質素,以及創造更多工會職位。

GM花費20億元改裝後的這間廠房,可以生產一系列的電動車,明年開始就會生產GMC Hummer電動車。

GM計劃在2035年之前旗下銷售的全部都是電動車。

