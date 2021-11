【KTSF】

蘋果有史以來第一次表示,允許客戶自己修理產品。

正當蘋果和其他科技公司面臨來自全球監管機構和消費者的壓力,要蘋果放鬆維修限制之際,蘋果週三宣布了新計劃,並將會向消費者銷售零件同時發布在線手冊,以幫助解決問題。

「自助維修」預計將於明年年初推出,最初只有iPhone12和13用戶可以自行維修,稍後會擴展到部份Mac產品。

