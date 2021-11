白蘭基金與Amazon捐款安老自助處擴大護送長者服務（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

白蘭社區基金聯同網購公司Amazon,合共捐款9萬元給安老自助處,為舊金山(三藩市)長者提供更多護伴同行服務,接送長者安全出門和回家。

自從新型肺炎疫情,加上針對亞裔仇恨罪案增加,舊金山有不少長者擔心成為受害人而不敢或減少出門,安老自助處由今年5月在舊金山提供護伴服務,派出受過訓練的工作人員,專門陪伴長者同行。

根據長者的預約,上門接他們出街買菜、看醫生、去郵局等服務,由最初只有兩名工作人員,現時增加至11人,至今接送了1,000名長者。

受惠長者劉瑋婷說:「因為我有醫生預約一直到明年,差不多每日都要看症,平時我出街真的很困難,好在得到他們幫助,現在日日都有人陪我,他們態度又好又熱心,又可以陪我聆天,我好感激他們。」

安老自助處表示,會從9萬元捐款之中使用部份資金,購買一部全電動車輛,一次過接送更多長者去不同地方,以及增加近一倍護送員。

安老自助處行政總監鍾月娟說:「現在經常要帶長者去搭巴士,有少少問題,因為多數長者行動不便,搭巴士不太方便,如果可以籌錢買車,一次過載四至五個長者去聚會,更多人可以使用我們的服務。」

大家如果想查詢如何向安老自助處預約護伴同行服務,可以致電(415) 533-4714。

