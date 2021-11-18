白蘭基金與Amazon捐款安老自助處擴大護送長者服務（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

白蘭社區基金聯同網購公司Amazon，合共捐款9萬元給安老自助處，為舊金山（三藩市）長者提供更多護伴同行服務，接送長者安全出門和回家。

自從新型肺炎疫情，加上針對亞裔仇恨罪案增加，舊金山有不少長者擔心成為受害人而不敢或減少出門，安老自助處由今年5月在舊金山提供護伴服務，派出受過訓練的工作人員，專門陪伴長者同行。

根據長者的預約，上門接他們出街買菜、看醫生、去郵局等服務，由最初只有兩名工作人員，現時增加至11人，至今接送了1,000名長者。

受惠長者劉瑋婷說：「因為我有醫生預約一直到明年，差不多每日都要看症，平時我出街真的很困難，好在得到他們幫助，現在日日都有人陪我，他們態度又好又熱心，又可以陪我聆天，我好感激他們。」

安老自助處表示，會從9萬元捐款之中使用部份資金，購買一部全電動車輛，一次過接送更多長者去不同地方，以及增加近一倍護送員。

安老自助處行政總監鍾月娟說：「現在經常要帶長者去搭巴士，有少少問題,因為多數長者行動不便，搭巴士不太方便，如果可以籌錢買車，一次過載四至五個長者去聚會，更多人可以使用我們的服務。」

大家如果想查詢如何向安老自助處預約護伴同行服務，可以致電（415) 533-4714。

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