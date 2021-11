Sutter一診所錯誤為14孩童接種雙倍劑量新冠疫苗（視頻）

【KTSF 歐志洲的報導】

隨著假期季節即將到來,州長紐森週二到訪加州中谷地區,呼籲民眾接種新冠疫苗,而Sutter旗下的一間設施,錯誤為14名孩童接種雙倍劑量疫苗。

紐森說:「我們估計會有更多的病例,這將威脅我們的醫療系統,我不想要人們驚惶,只要向大家坦白,所以來這裡提醒大家,要想接種加強劑的人,都能夠去接種得到。」

Sutter醫療系統承認,在剛過去的這個週末,為14名孩童接種了錯誤劑量的新冠疫苗。

事件是發生在Antioch的孩童疫苗診所,這些孩童所應該接種的是10微克的疫苗,但是卻給他們接種了大約20微克的疫苗。

Sutter發表聲明表示,這些孩童可能出現的副作用包括手臂酸痛、疲累,也可能發燒。

Sutter方面也表示,發現錯誤之後,立即通知家長,表示檢討操作過程,確保這事件不再發生。

同樣在接種疫苗項目方面,Alameda縣衛生部門表示,非洲裔和拉美裔的疫苗接種率,還沒有達到白人和亞裔的水平。

數據顯示,縣內12歲以上的居民當中,拉美裔有81%接種了至少一劑的新冠疫苗,75%接種了完整疫苗。

而非洲裔方面,則是74%接種了至少一劑,68%接種了完整疫苗。

而縣內的亞裔居民是接種疫苗劑次最多的族裔,縣內亞裔目前已經有超過43萬人接種了完整疫苗,這也比白人來得多。

