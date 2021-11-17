Sutter一診所錯誤為14孩童接種雙倍劑量新冠疫苗（視頻）

【KTSF 歐志洲的報導】

隨著假期季節即將到來，州長紐森週二到訪加州中谷地區，呼籲民眾接種新冠疫苗，而Sutter旗下的一間設施，錯誤為14名孩童接種雙倍劑量疫苗。

紐森說：「我們估計會有更多的病例，這將威脅我們的醫療系統，我不想要人們驚惶，只要向大家坦白，所以來這裡提醒大家，要想接種加強劑的人，都能夠去接種得到。」

Sutter醫療系統承認，在剛過去的這個週末，為14名孩童接種了錯誤劑量的新冠疫苗。

事件是發生在Antioch的孩童疫苗診所，這些孩童所應該接種的是10微克的疫苗，但是卻給他們接種了大約20微克的疫苗。

Sutter發表聲明表示，這些孩童可能出現的副作用包括手臂酸痛、疲累，也可能發燒。

Sutter方面也表示，發現錯誤之後，立即通知家長，表示檢討操作過程，確保這事件不再發生。

同樣在接種疫苗項目方面，Alameda縣衛生部門表示，非洲裔和拉美裔的疫苗接種率，還沒有達到白人和亞裔的水平。

數據顯示，縣內12歲以上的居民當中，拉美裔有81%接種了至少一劑的新冠疫苗，75%接種了完整疫苗。

而非洲裔方面，則是74%接種了至少一劑，68%接種了完整疫苗。

而縣內的亞裔居民是接種疫苗劑次最多的族裔，縣內亞裔目前已經有超過43萬人接種了完整疫苗，這也比白人來得多。

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