【KTSF】

舊金山(三藩市)光天化日下發生企圖搶劫案,匪徒用玻璃樽打傷84歲亞裔男事主。

案發現場位於California街3400號地段,警方表示,週一將近中午時分,列治文分局的警員接報抵達現場後,發現84歲亞裔男事主。

事主告訴警員,案發時一個非洲裔男人問他要錢,男事主擔心自己的安全,於是從錢包打算拿錢給匪徒,匪徒竟然用一個玻璃樽打男事主兩次,然後逃跑,沒有搶走任何錢財。

男事主受了傷需要送院治療,沒有生命危險。

警方的搶劫案調查組正在調查案件,市民如果有案件資料,請致電(415) 575-4444,警方匿名報案熱線。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。