Pfizer藥廠向FDA申請批准使用該藥廠的新型肺炎口服藥Paxlovid,有望未來幾週可能推出這種有希望的療法。

Pfizer這隻新藥的臨牀試驗結果顯示,在出現症狀後三天內服藥,可將輕度至中度患者住院或死亡風險降低89%。

如果獲得FDA的授權,這是朝著可以控制疫情邁出的重要一步,允許患者在家中自行治療。

