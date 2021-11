賓州汽車掉河下沉 警員及時趕到救起女司機

【KTSF 關鍵報導】

賓西法尼亞州費城西面的Kennett Square市是一個安靜的偏僻小鎮,平日治安良好,鮮有案件發生,週一早上卻發生了一件令人捏把冷汗的意外,一位女司機和她的SUV汽車一同跌進了河水裡並下沉,萬幸的是當地警察Mark Todd及時趕到,才把女事主撈了起來,挽救了她的性命。

Kennett Square週一早上發生的驚魂一幕,多虧警察Todd隻身跳入河裡將女司機救起。

Todd說:「我脫下了身上的裝備跳進水裡,我做了任何警察都會做的事情,打破了後車窗。」

當時他使用了商用車檢查工具,砸碎了掉進河裡SUV汽車的玻璃。

Todd不得不與時間競賽,因為當時水很快就將灌滿車廂,女事主也在尖叫著求助。

Todd說:「我打開了車門,當時水正在往車裡灌,我把她弄了出來的時候,車輛正在下沉。」

警方稱,當時她車裡面只剩下一個6英寸的氣囊,她真的是很幸運。

警察Todd表示,當時冰冷的水已經蓋過他的胸口,他當時很擔心再也站不起來了。

Todd說:「腎上腺素飆升,老實說,我甚至沒有感覺到溫度。」

出事的紅色SUV車隨後被拉了上來,現場的人都看到了汽車的損壞和破碎的後窗,Todd表示,接到報警電話之後的事情,就是警察的職責所在。

Todd說:「我加入做警察的全部原因,就是在這種事件中去幫助人們,這正是這份工作的意義所在。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。