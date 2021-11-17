賓州汽車掉河下沉 警員及時趕到救起女司機

【KTSF 關鍵報導】

賓西法尼亞州費城西面的Kennett Square市是一個安靜的偏僻小鎮，平日治安良好，鮮有案件發生，週一早上卻發生了一件令人捏把冷汗的意外，一位女司機和她的SUV汽車一同跌進了河水裡並下沉，萬幸的是當地警察Mark Todd及時趕到，才把女事主撈了起來，挽救了她的性命。

Kennett Square週一早上發生的驚魂一幕，多虧警察Todd隻身跳入河裡將女司機救起。

Todd說：「我脫下了身上的裝備跳進水裡，我做了任何警察都會做的事情，打破了後車窗。」

當時他使用了商用車檢查工具，砸碎了掉進河裡SUV汽車的玻璃。

Todd不得不與時間競賽，因為當時水很快就將灌滿車廂，女事主也在尖叫著求助。

Todd說：「我打開了車門，當時水正在往車裡灌，我把她弄了出來的時候，車輛正在下沉。」

警方稱，當時她車裡面只剩下一個6英寸的氣囊，她真的是很幸運。

警察Todd表示，當時冰冷的水已經蓋過他的胸口，他當時很擔心再也站不起來了。

Todd說：「腎上腺素飆升，老實說，我甚至沒有感覺到溫度。」

出事的紅色SUV車隨後被拉了上來，現場的人都看到了汽車的損壞和破碎的後窗，Todd表示，接到報警電話之後的事情，就是警察的職責所在。

Todd說：「我加入做警察的全部原因，就是在這種事件中去幫助人們，這正是這份工作的意義所在。」

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