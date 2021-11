奧克蘭居民即日起享有免費回收大型垃圾服務（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

為了處理奧克蘭市(屋崙)大型垃圾被隨處丟棄的問題,奧克蘭市府和垃圾處理公司合作,提供所有居民免費回收大型垃圾的服務。

所有奧克蘭居民即日起,可以免費向阿拉米達縣Waste Management垃圾處理公司預約將大型垃圾送去指定地點回收,如果是公寓的租客,更可以直接向該公司預約,派人來路邊載走大型垃圾。

這項免費處理大型垃圾服務,是奧克蘭市府和Waste Management公司共同改善市容的計畫。

受理回收的指定地點是Waste Management位於San Leandro市2615 Davis Street的資源回收站,住在多單位住宅的居民,則可以不必透過房東申請,自行預約派人來收取大型垃圾,一年可以預約一次。

四個單位以下的獨立家庭住宅,一年則可以預約兩次。

接受回收的大型垃圾包括床墊、輪胎、電視及電腦等,民眾可以上網預約,網址是www.oaklandrecycles.com,自行將垃圾送到回收站的民眾,預約電話是1888WMBULKY,也就是1(888)962 8559。

