奧克蘭推試驗計劃 為瀕臨無家可歸市民補助租金（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

奧克蘭推出了一項實驗性的租金補助計劃,幫助那些因為交房租有困難,而瀕臨無家可歸的市民,目前已經有兩百戶家庭受惠。

自今年7月開始,奧克蘭已經幫助了200戶家庭,替他們繳付部分房租,這些極低收入的家庭,房租佔了他們收入的一半以上,他們接受市府計劃Keep Oakland Housed的幫助,在計劃下,每個月平均得到726元的租金補助,為期18個月,也不需要償還。

市府透露,要是為無家可歸人士提供臨時住所,每晚花費市府100元,一個月就3,000元,而在計劃下,大約700元就可以避免頻臨無家可歸的人士失去住所。

奧克蘭市長Libby Schaaf說:「奧克蘭每天晚上有上千個年長人士和孩童露宿街頭,或是面對要有一次緊急財政狀況,就可能失去住所,這個補助計劃顯示,幫助人們支付其收入和租金之間的差距,是可以幫到這些家庭,避免淪落無家可歸的情況。」

獲得幫助的市民遍布全市,但主要在東奧克蘭和西奧克蘭,收入不超過中位收入的30%,也就是個人年收入不超過28,500元。

根據奧克蘭在2019年的統計,市內有4,071個無家可歸人士,這和2017年相比,在兩年內增加了47%,市府表示,因為疫情,導致許多人失去工作,因此預料今年的人數將會更加高。

推行這項計劃的340萬資金是來自私人捐款,這是奧克蘭針對無家可歸問題的第二項具體的私人資助計劃,市府在今年3月,向600戶有需要的家庭,無條件每個月派發500元。

