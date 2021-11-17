奧克蘭推試驗計劃 為瀕臨無家可歸市民補助租金（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

奧克蘭推出了一項實驗性的租金補助計劃，幫助那些因為交房租有困難，而瀕臨無家可歸的市民，目前已經有兩百戶家庭受惠。

自今年7月開始，奧克蘭已經幫助了200戶家庭，替他們繳付部分房租，這些極低收入的家庭，房租佔了他們收入的一半以上，他們接受市府計劃Keep Oakland Housed的幫助，在計劃下，每個月平均得到726元的租金補助，為期18個月，也不需要償還。

市府透露，要是為無家可歸人士提供臨時住所，每晚花費市府100元，一個月就3,000元，而在計劃下，大約700元就可以避免頻臨無家可歸的人士失去住所。

奧克蘭市長Libby Schaaf說：「奧克蘭每天晚上有上千個年長人士和孩童露宿街頭，或是面對要有一次緊急財政狀況，就可能失去住所，這個補助計劃顯示，幫助人們支付其收入和租金之間的差距，是可以幫到這些家庭，避免淪落無家可歸的情況。」

獲得幫助的市民遍布全市，但主要在東奧克蘭和西奧克蘭，收入不超過中位收入的30%，也就是個人年收入不超過28,500元。

根據奧克蘭在2019年的統計，市內有4,071個無家可歸人士，這和2017年相比，在兩年內增加了47%，市府表示，因為疫情，導致許多人失去工作，因此預料今年的人數將會更加高。

推行這項計劃的340萬資金是來自私人捐款，這是奧克蘭針對無家可歸問題的第二項具體的私人資助計劃，市府在今年3月，向600戶有需要的家庭，無條件每個月派發500元。

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