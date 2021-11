【KTSF 朱慧琪報導】

極端天氣持續侵襲美國西岸,過去兩週美國臨太平洋西北部地區的降雨量,超過了整個11月的降雨量,預計華盛頓州會出現更多極端天氣。

街道變成河流、船代替汽車、家內滿是泥水,這情況正發生在西岸的華盛頓州。

最近有兩個大氣河風暴接踵而至,而大氣河正如其名字所指,就像天空中的河流,載著大量的水氣,當它著陸時,這意味著會降下大量的雨或雪。

一股風暴就正由上週五開始侵襲美國西岸西北部,將許多河流推至洪水位以上,而且仍在上升,令上百戶人家要撤離家園。

華盛頓州Whatcom縣一條主要公路,因洪水和泥石流而整晚需要封閉,預計整個星期三晚上都會出現更惡劣的天氣,而週末可能會出現另一個風暴,西北部有超過450萬人處於洪水警報下。

而週一晚上,華盛頓州有14個縣進入了緊急狀態。

